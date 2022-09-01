طلاب التدريب الصيفى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

زار وفد من طلاب التدريب الصيفي لقسم التصوير وبعض طلاب من قسم النحت لمتحف كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة سحر درغام الأستاذ بقسم التصوير بالكلية .

وتفقد الطلاب اللوحات الفنية والمجسمات داخل المعرض مع شرح لكافة الأعمال الفنية، للاستفادة منها فى أعمالهم وخلال فترة دراستهم بالكلية.

يذكر أنه افتتحت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، معرضا فنيا للدكتورة ياسمين حيدر الأستاذ المساعد بقسم النحت، المعرض بعنوان " الكاهنة" بمقر الكلية .

ويجسد المعرض لمجموعة من أعمال الخزف التي تدور حول معالجات مختلفة لتمثيل الوجه الإنساني بتعبيراته المختلفة وبمقاييسه الذهبية وشهد المعرض حضور مجموعة من اعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالفنون التشكيلية بصفه عامة و فن النحت بشكل خاص.