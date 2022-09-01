ضبط 650 عبوة شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لمراقبة الأسواق بناء على توجيهات وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابه على الأسواق العامة.

قاد الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية ضمت فى عضويتها جمال هنيدى، مديرالإدارة وياسر مراد، مدير الرقابة ومحمد الشيخ، حيث تم ضبط 650 عبوة كيندر شيكولاته وشيبسي انتهاء21/7/2022، وانتهاء 3/8/2022 داخل ماركت شهير بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.