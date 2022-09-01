اليوم السابع
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ضبط 650 عبوة شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:20 ص
ضبط 650 عبوة شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لمراقبة الأسواق بناء على توجيهات وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابه على الأسواق العامة.
 
قاد الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية ضمت فى عضويتها جمال هنيدى، مديرالإدارة وياسر مراد، مدير الرقابة ومحمد الشيخ، حيث تم ضبط 650 عبوة كيندر شيكولاته وشيبسي انتهاء21/7/2022، وانتهاء 3/8/2022 داخل ماركت شهير بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
 
شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (1)
شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا 

شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (2)
 
جانب من المضوبطات

 

شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (3)
شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا  

شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (4)
 
جانب من المضوبطات

 

شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (5)
 
حملة تموينية

 

شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (6)
شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (6)

شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (7)
شيكولاتة وشيبسى مستورد منتهية الصلاحة بطنطا (7)
 
 

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مديرية التموين بالغربية

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