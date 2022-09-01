ضبط 60 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة البحيرة، حملات مكبرة بمركز دمنهور، وذلك بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر ومكافحة العدوي والنفايات والكلي بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بدمنهور وهيئة الدواء المصرية بالبحيرة ومديرية التموين ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن تابع لمركز طبي غير مرخص وتم التحفظ على عدد 60000 عبوة من الأدوية مختلفة الشكل والنوع و مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وتقدر قيمة المضبوطات بـ 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.