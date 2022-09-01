ضبط 241 حالة إشغال وتحرير 32 محضرا و13 إنذار بأحياء الإسكندرية

وفي هذا الصدد، شنت وحدة الازالة الفورية بقيادة اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية وازالة الاشغالات استهدفت شارع الحجاري، ابو وردة صفر، الموازيني، رأس التين وسوق زاوية الأعرج وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 37 حالة إشغال متنوع وتحرير عدد 32 محضر متنوع، وتحرير 13 إنذار.

وشهد حي المنتزه أول برئاسه اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات وتطبيق الاجراءات الاحترازية استهدفت شارع خليل حماده وخالد بن الوليد واسكندر إبراهيم، شوارع هدي الاسلام وملك حفني - سيدي بشر قبلي واسفرت عن غلق 8 منشآت والتحفظ علي 145 حاله إشغال متنوع .

وقام حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية شملت السوق التجاري منطقة سموحة ، الطريق السريع المطار من اول الخشب الحضرة الجديدة حتى كوبرى ابيس وشارع النصر الدين سموحة وشارع هيلتون وشارع ١٤ مايو.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات غلق لكافيهات مخالفة ، كما تم التوجه إلى شارع النصر جرين بلازا وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 5 آلاف جنيه والتحفظ على 54 حالة اشغال متنوع.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت شوارع :محرم بك، الحدينى ، الرصافة،مسجد الحضرى، المحكمة، ابزيس،زين العابدين ، سوق شيديا ، لاجتية ،عبدالمنعم سند،الاعشي ،جواد حسني، واحمد قمحة، وأسفرت عن ضبط عدد 40 حالة اشغال متنوع.

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة حملة مكبرة لازالة الاشغالات شملت ميدان المندرة بحري وشوارع ملك حفني قبلي - 45 قبلي - جمال عبد الناصر - بلهارس - عبد الحليم محمود - الملك واسفرت الحملة عن ضبط عدد 45 حالة اشغال متنوع.

بينما قام حى العجمى برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام وافتراش الأرصفة من قبل المحلات بقطاع البيطاش حيث اسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل والتحفظ علي 65 حالة اشغال متنوع.