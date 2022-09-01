ضبط مسجل جنائى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بباب الشعرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة الهواتف المجمولة من المواطنين فى الزاوية الحمراء ، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، بما أسفر عنه الضبط إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية قيادته،وأن الهاتفان المضبوطان من متحصلات واقعتى سرقة، كما أضاف بإرتكابه وقائع آخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه فى باقى الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائه "سيىء النية" أمكن ضبطهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.