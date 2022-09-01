اليوم السابع
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ضبط مالك مصنع بسكويت "بدون ترخيص" ويحتوى على مواد غير صالحة بالقاهرة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:20 م
ضبط مالك مصنع بسكويت "بدون ترخيص" ويحتوى على مواد غير صالحة بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتصنيع البسكويت والمقرمشات "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المصنع لتصنيع البسكويت غاشاً للجمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على 96000 قطعة مواد غذائية "بسكويت الذرة الصفراء" - 2,500 طن ذره – 1,700 طن كاكاو بودر - 800 كيلو جرام شرش لبن – 750 كيلو جرام سكر- 250 كيلو جرام شيكولاته سائلة - 200  كيلو جرام زبده - 100كيلو جرام مكسبات طعام - 40 كيلو جرام زيت طعام – أدوات التصنيع – كميات كبيرة من الأغلفة والكراتين الفارغة - "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها".
 
وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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السلام



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