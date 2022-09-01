ضبط صاحب مصنع بسكويت ومقرمشات بدون تراخيص فى السلام

كتب - أحمد عبد الهادى

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط صاحب مصنع لتصنيع البسكويت والمقرمشات "بدون ترخيص" فى مدينة السلام وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ للواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، يفيد بإدارة شخص لمصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى لتصنيع البسكويت غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (96000 قطعة مواد غذائية "بسكويت الذرة الصفراء" - 2,500 طن ذره – 1,700 طن كاكاو بودر - 800 كيلو جرام شرش لبن – 750 كيلو جرام سكر- 250 كيلو جرام شيكولاته سائلة - 200 كيلو جرام زبده - 100كيلو جرام مكسبات طعام - 40 كيلو جرام زيت طعام – أدوات التصنيع – كميات كبيرة من الأغلفة والكراتين الفارغة - "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها") ، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.