ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة إلكترونية بدون تراخيص بعابدين

كتب - أحمد عبد الهادى

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط صاحب شركة لتجارة وبيع أجهزة الحاسب الآلى بدون تراخيص فى عابدين وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ للواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، يفيد بإدارة شخص لشركة بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلى من خامات مستعملة ووضعها داخل "شاسيه" جديد وبيعها على أنها أجهزة جديدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. وقد عثر بداخل الشركة المشار إليها على (كميات كبيرة من أجزاء ومكونات أجهزة الحاسب الآلى - عدد من الأداوت المستخدمة فى التجميع – 1000 ملصق – دفتر إستلام بضائع – مبالغ مالية من متحصلات بيع الأجهزة) .. وقد قدرت المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.