اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:39 م
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ضبط سيارة محملة بـ37 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:59 م
ضبط سيارة محملة بـ37 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة دقيق مهرب ــ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق بمركز كوم حمادة، بالاشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء.

أسفرت تلك الحملات ضبط سيارة محمله بعدد 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة  الداخلية  بمديرية التموين.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى وفقا للجهود التى تقوم  بها محافظة البحيرة  لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين


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