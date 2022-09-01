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صعود 15 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات أغسطس على رأسها "السياحة" بنسبة 30.3%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:00 ص
صعود 15 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات أغسطس على رأسها "السياحة" بنسبة 30.3% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 30.3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 27.4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 24.4%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 32.2%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 18.4%، وزاد قطاعي العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 14.4%، 13.5%، على التوالي.
 
كما ارتفع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.6%، 9.3%، على التوالي، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 8.7%، 8.6%، 8.2%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.2%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 1.5%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.61% ليغلق عند مستوى 9998.61 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 17.82% ليغلق عند مستوى 2201.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 15.29% ليغلق عند مستوى 3153.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 12371.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.43% ليغلق عند مستوى 3746.36 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 51.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 685.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.5 مليار جنيه إلى 435.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 19%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.3 مليار جنيه إلى 129.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5%.

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