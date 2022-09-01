شعبة الذهب: الأسعار فوق 1000جنيه للجرام بسبب نقص المعروض

كتب إسلام سعيد

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أن الذهب سيظل فوق 1000 جنيه للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، وذلك مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب حاليا وتراجع حجم المعروض.

وقالت الشعبة في نشرتها اليومية، إنه بالرغم من تراجع السعر العالمي للذهب إلي مستويات 1705 دولار إلا أن استمرار ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي ونقص المعروض يبقي علي سعر الذهب عيار 21 فوق مستوي ألف جنيه للجرام.

وأشارت إلي أن أسعار الذهب بالأسواق الآن بالنسبة لعيار 21 يسجل 1103 جنيهات، وعيار 18 يسجل 945.5 جنيه، عيار 24 يسجل 1260.5 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 14 ما قيمته 737.4 جنيها للجرام

يشار إلى أن الأسعار المدرجة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها قيمة المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي اخر وتتراوح بين 60 إلي 120 جنيها بحسب الشركة المنتجة، كما يضاف على هذه الأسعار قيمة الضريبة.