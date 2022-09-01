اليوم السابع
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شاهد ساحة مسجد عمرو بن العاص الجديدة بعد تنفيذ أعمال التطوير.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:15 م
شاهد ساحة مسجد عمرو بن العاص الجديدة بعد تنفيذ أعمال التطوير.. صور ساحة مسجد عمرو بن العاص الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد مسجد عمرو بن العاص، بمصر القديمة، أعمال تطوير، وكذلك إنشاء ساحة جديدة للمسجد، تسع 10 آلاف مصل، بالإضافة إلى ترميم المسجد بالكامل حفاظا عليه، ضمن خطة الدولة لإنشاء حديقة تلال الفسطاط.

ويعرض اليوم السابع مشروع ساحة عمرو بن العاص، ويتم تنفيذه على مساحة 12 ألف م2، ويضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات.

ويشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى، وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

جانب من المسجد
جانب من المسجد

 

ساحة مسجد عمرو ابن العاص
ساحة مسجد عمرو ابن العاص

 

مسجد عمرو ابن العاص
مسجد عمرو ابن العاص

 

 


مسجد عمرو بن العاص

ساحة مسجد عمرو بن العاص

القاهرة

حديثة الفسطاط

تلال الفسطاط



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