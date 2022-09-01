رسالة طوارئ تطالب سكان لوس أنجلوس بالإجلاء الفورى.. والسلطات: إنذار كاذب

كتبت ريم عبد الحميد

فوجئ سكان مدينة لوس أنجلوس بإنذار طوارئ ظهر على شاشة التلفزيون، الأربعاء، يخبرهم بضرورة الإخلاء الفورى من المدينة ومناطق أخرى، قبل أن تخرج السلطات لتعلن أن الإنذار تم بثه بطريق الخطأ.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، فقد اتجه السكان المرتبكون إلى تويتر لمشاركات لقطات من الرسائل التى قطعت البرامج.

وجاء فى الرسالة: نظام إنذار الطوارئ، أصدرت سلطة مدنية إشعار إجلاء فورى للمقاطعات أو المناطق التالية. وشملتا لقائمة لوس أنجلسو وفيتورا وكاليفونريا وغيرها.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين تلقوا الإنذار إلى مكتب عمدة مقاطعة فيتورا كتب لاحقا على تويتر إنه تم إرسالها بطريق الخطأ.

وجاء الإنذار الخاطئ مع اندلاع حرائق فى كاليفورنيا هذا الأسبوع، مما أدى إلى جلاء للمواطنين، حيث تعانى الولاية من موجة هاربة توقعت الأرصاد أن تستمر خلال الاحتفال بعيد العمال، الاثنين المقبل. ويسرى إنذار الحرارة المفرطة فى أغلب كاليفورنيا الجنوبية، بما فى ذلك مقاطعة لوس أنجلوس.

واتجه بعض سكان كاليفورنيا المتخوفين إلى السوشيال ميديا بعد رؤية الإنذار الخاطئ، وكتب أحدهم على تويتر يقول: يستطيع أن أحد أن يؤكد إذا كان هناك إشعار إجلاء هائل ولماذا، أو يسمحوا للجميع بمعرفة أن الرسالة كان من المفترض أن تكون للمناطق التى تتواجد بها الحرائق.