رئيس مدينة رأس غارب يناقش 20 طلبا خلال لقاء المواطنين الدورى

البحر الأحمر - عماد عرفة

ناقش اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، 20 طلبا للمواطنين خلال لقائه بخدمة المواطنين الدوري والمخصص له الخميس من كل أسبوع .

وناقش رئيس المدينة خلال اللقاء 20 طلبا مقدما من المواطنين، بحضور مديرى إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والإسكان لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين .

وتنوعت الطلبات ما بين طلبات الحصول وحدة سكنية، والحصول وطلبات رخص إشغال أكشاك، وتعويضات العشوائيات ووصلات صرف بمنطقة التلفزيون واراضى وادى دارا ورخص إشغال على الكورنيش، وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها .