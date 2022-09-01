حي الضواحي ببورسعيد يخصص وحدة تحصيل إلكتروني متنقلة لتحصيل المتأخرات الحكومية

بورسعيد - محمد عزام

خصص حي الضواحي في محافظة بورسعيد برئاسة هالة أبو العز، وحدة تحصيل إلكتروني متنقلة لدفع وتحصيل المتأخرات الحكومية من إيجار وغيرها، وذلك تسهيلاً على المواطنين .

وأوضحت رئيس الحي، أنه تيسيرًا على المواطنين تم تخصيص وحدة متنق مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعة، داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية في حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

وأضافت رئيس الحي، أن السيارة تتنقل يوميًا بين كافة مناطق الحي لتحصيل الإيجارات من المواطنين، للتخفيف على المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فرق للعمل يوميًا للمرور بالمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال السيارة لتحصيل هذه الإيجارات؛ للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي، ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات.

وأكدت أبو العز، أنها تشرف بشكل مباشر على تواصل فرق العمل المكونة من موظف شباك بتابلت يحتوي على كافة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية بالحي والجهات الحكومية ومحصلين بماكينات من وزارة المالية للتحصيل الإلكتروني، وعدد من شباب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحي، وموظفي الحجز الإداري وأعضاء من الحوكمة والمتابعة بالمحافظة لتذليل أي عقبة تواجه فرق العمل.

وأشارت إلى أنه لا يتم أي ضغوط على المواطنين للدفع، وإنما تيسيرًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد، ومن جانبهم أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه المبادرة من جانب الحي؛ للتيسير عليهم، والتي توفر الوقت والجهد، وقدموا الشكر لرئيس الحي ولجميع العاملين على توفير هذه الخدمة للمواطنين.