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الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:28 م
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حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7% امتحانات الثانوية العامة
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

النقل

النافذه الرقميه

التربيه والتعليم

السلع المتاحه

معرض اهلا مدارس



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