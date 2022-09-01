حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة النقل تعلن إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية
وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%
السلع المتاحة عَلى بطاقات التموين بعد زيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية
التنمية المحلية: رفع 2,5 مليون طن من المقالب العشوائية بمحافظات الدلتا
التعليم: الأحد المقبل بدء التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان بـ150 جنيها للمادة
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