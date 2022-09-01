اليوم السابع
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حبس لص الهواتف المحمولة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:53 م
حبس لص الهواتف المحمولة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات سرقة هاتف - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف. 

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله دراجة نارية وبحوزته عدد 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر".

 

 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية قيادته، وأن الهاتفان المضبوطان من متحصلات واقعتى سرقة، كما أضاف بإرتكابه وقائع آخرى بذات الأسلوب.

 

وأقر بتصرفه فى باقى الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائه "سيىء النية" أمكن ضبطهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

 


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