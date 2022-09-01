حبس رئيس شركة هارب من 132 سنة سجن في شبرا مصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شبرا، بحجز رئيس شركة هارب من 132 سنة سجن، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حياله، وتسليمه إلى مصلحة السجون.

كان رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من ضبط رئيس شركة هارب من 132 سنة سجن بمنطقة شبرا مصر، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، والمطلوب التنفيذ عليه فى 56 حكم حبس جزئى بإجمالى مدد حبس 132 سنة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.