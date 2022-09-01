اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:20 م
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تناول بقايا الطعام عادة خاطئة تسبب مشاكل صحية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:00 م
تناول بقايا الطعام عادة خاطئة تسبب مشاكل صحية تناول بقايا الطعام
كتبت فاطمة خليل

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قد يتناول البعض بقايا الطعام فى اليوم التالى بسبب مشاغل الحياة اليومية، ولأن الثلاجات يمكنها الحفاظ على طعامنا طازجًا لأكثر من 48 ساعة، لكن هل ما زالت بقايا الطعام صحية بما يكفى لإعادة تسخينها وتناولها فى اليوم التالى؟ هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى، بحسب موقع "health".

وبحسب الخبراء يجب تناول الطعام فى غضون 3 ساعات من طهيه أو على الأكثر فى نفس اليوم، وبغض النظر عن مقدار ما تقوم بتخزينه من طعام فى حاويات محكمة الإغلاق، فلن يظل الطعام طازجًا فى اليوم التالى.

تقلل بقايا الطعام من قدرة الجسم على محاربة الأمراض، وتؤثر أيضًا على الأداء السليم لجهاز المناعة لدينا بسبب إعادة التسخين.

وتشير دراسة نُشرت على ResearchGate إلى أن الطعام المتبقى يزيد من الكسل ويقلل التركيز، وأوضح الخبراء أن الطعام المتبقى له قيمة غذائية قليلة، ويؤدى إلى الخمول والفتور فى أجسامنا.

وتظهر بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون بقايا الطعام كل يوم يتعرضون لخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب.

 

ماذا يمكنك أن تفعل بدلاً من ذلك؟

- حاول أن تأكل وجباتك المطبوخة فى نفس يوم طهيها بدلاً من تخزينها فى اليوم التالى.

- إذا بقى طعام، أعطه فى نفس اليوم لمن هم بحاجة إليه.


تناول بقايا الطعام

بقايا الطعام

بواقي الطعام

اضرار بواقي الطعام



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