اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
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"تربية رياضية الإسكندرية" تستقبل رئيس اتحاد كرة القدم لبحث التعاون المشترك

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:11 م
"تربية رياضية الإسكندرية" تستقبل رئيس اتحاد كرة القدم لبحث التعاون المشترك "تربية رياضية الإسكندرية" تستقبل رئيس اتحاد كرة القدم
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، جمال علام - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث آلية التعاون المشترك بين الطرفين في البرامج التدريبية لطلاب الكلية .

 

وقال بيان الكلية اليوم، إن التعاون المشترك بين كلية التربية الرياضية بنين واتحاد الكرة سيكون مثمرا وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من المفاجآت لطلاب الكلية المهتمين بمجال كرة القدم.

 

وأعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية عن تقديم 10 منح دراسية سنوية كاملة للطلاب الحاصلين علي بطولات أولمبية أو عالمية.

 

يأتى ذلك فى إطار دعم جامعة الإسكندرية وكلية الترلبة الرياضية بنين الأبطال الرياضيين فى كافة الألعاب الرياضية .

 

وطالبت إدارة الكلية الطلاب الحاصلين على البطولات والطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول والراغبين في الحصول على المنحة إحضار إثبات الحصول على البطولة العالمية او الأوليمبية من الاتحاد المختص باللعبة.


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