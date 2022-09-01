بوريس جونسون: نعمل على بناء 8 محطات نووية فى بريطانيا لتلبية احتياجاتنا

كتب محمد شعلان

أكد بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، العمل على إصلاح الإمدادات من الطاقة للأجيال الحالية والمقبلة حتى يكون لكل طفل يولد فى 2022 الحق فى الحصول على الطاقة، مفيدا بأنهم سيعملون على بناء 8 محطات نووية فى الأراضى البريطانية لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف رئيس الوزراء بوريس جونسون، فى كلمة، اليوم الخميس، أنهم سيعملون على زيادة الاحتياطات من الطاقة والتركيز على توليد الكهرباء من الرياح التى تأتى من البحار، قائلا: "نركز على تطوير الطاقة وفى نفس الوقت سنعمل على تخفيض انبعاثات الكربون".