بعثة البنك الإفريقى تختتم زيارتها بالأقصر لمتابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أن بعثة بنك التنمية الإفريقي اختتمت زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بمتابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل والممول من البنك عبر زيارة ميدانية لقرية العديسات قبلى ضمن قرى المشروع برفقة مسئولى شركة مياه الأقصر.

وحضر الجولة الدكتور محمد رزق رئيس مجلس مدينة الطود، لتفقد موقع محطة معالجة صرف صحى الدبابية والطود والتى ستخدم عدد 5 قرى (المعلا – الدبابية - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى)، كما تفقد الوفد قرية أصفون المطاعنة، حيث إلتقى عدد من المواطنين للإطلاع على مشكلة المياه بالقرية، وتم تفقد موقع محطة الرفع ضمن تجمع قروي الكيمان والذى يخدم عدد 5 قرى (الكيمان ..الغريرة .. طفنيس.. اصفون ..توماس حلفا ).

وكانت البعثة قد أجرت عدد من الاجتماعات واللقاءات داخل مقر الشركة خلال الأيام الماضية، لشرح خطوات تنفيذ البرنامج وما تم من إنجازات، حيث تم طرح جميع عقود البرنامج المستهدفة بالمحافظة، والتي تتمثل في عقود تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط طرد وإنشاء محطات معالجة، وتم تعيين إستشاري دعم التنفيذ لدعم شركة الأقصر في إدارة وتنفيذ عقود المقاولات، وكذا تم إعداد خطة لتحسين الأداء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وفى نفس السياق استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة بدء أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، وذلك لبدء انطلاق تنفيذ المشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.



بعثة البنك الافريقي للتنمية تختتم زيارتها بالأقصر لمتابعة مشروع الصرف



بعثة البنك الافريقي للتنمية تختتم زيارتها بالأقصر