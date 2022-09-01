بروكسل تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.. الاثنين

كتبت ـ هناء أبو العز

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، عقد الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا، الأسبوع المقبل.

وذكر المجلس الأوروبي - في بيان أورده عبر موقعه الإلكتروني - أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع في بروكسل يوم 5 سبتمبر الجاري برئاسة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وسيترأس وفد الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأضاف البيان أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيناقش جدول الأعمال الثنائي وتنفيذ اتفاقية الشراكة وحالة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، كما سيناقش الطرفان دعم الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية وطلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيتبادل ممثلو الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا وجهات النظر حول الوضع في أعقاب العملية الروسية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية.