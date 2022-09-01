بدء التقديم فى المدينة الجامعية بالأسكندرية للطلاب الجدد اليوم

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد، بدء من اليوم الخميس 1 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر، والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.
كما أعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:
1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية
2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية
3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة
4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية
5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية
6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.
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