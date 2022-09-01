انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب البطاقات التموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، انتظام حركة صرف السلع التموينية بعد إقرار الدعم الإضافى التى وجه به مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسى، للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية كمنحة استثنائية لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

مشيرا إلى توافر كافة السلع بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة التموين والمنتشرة على مستوى المحافظة والبداليين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم إضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة الموجود بها من أسرتين لثلاثة أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.

لافتا إلى أنه سيتم إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية، والتى ستتضمن أنه سيتم إضافة 100 جنيه على بون الخبز الخاص بطاقة التموين الخاصة بالمستفيد لمدة 6 أشهر، وكذلك نفس الأمر مع البطاقات المستحقة 200 أو 300 جنيه، وفى حالة أنه غير ستحق سيكون الصرف كما هو دون زيادة.