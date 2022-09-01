اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:56 م
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انتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص حريق مطعم شهير بأكتوبر لبيان أسبابه

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:01 م
انتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص حريق مطعم شهير بأكتوبر لبيان أسبابه الحماية المدنية - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بأكتوبر خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق التهم مطعم شهير بمدينة 6 أكتوبر، وإعداد تقرير فنى عن أسباب نشوب الحريق وبدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال ، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستعمت النيابة لأقوال العاملين بالمطعم والذين قرروا أنهم لم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وذكروا أنه خلال محاولتهم السيطرة على الحريق أصيب عامل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمطعم فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

كما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن النيران اشتعلت بمطعم مما أسفر عن إصابة عامل بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.


حريق مطعم

النيابة العامه

الأدلة الجنائية

امن الجيزة



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