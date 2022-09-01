اليوم السابع
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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول 3 أشخاص نقبوا عن الآثار فى الجمالية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:27 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول 3 أشخاص نقبوا عن الآثار فى الجمالية التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة، رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول 3 أشخاص، متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. 

 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تنقيب شخصين لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة)، عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بسابقة تعرفه على (صاحب أحد المحال - كائنة بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وإيهام الأخير بوجود مقبرة أثرية أسفل المحل ملكه، وعقب ذلك قام بإحضار المتهم الآخر وإيهام سالف الذكر بأنه "خبير آثار"، واتفقا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار داخل المحل.

 

وباستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، وبتفتيش المحل عثر على "حفرة بعمق متر – أدوات التنقيب، واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.


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الجمالية

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