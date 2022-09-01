"الموارد الأساسية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ13.9 مليار جنيه فى أغسطس

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الموارد الأساسية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أغسطس الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 602.6 مليون ورقة بقيمة 13.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.5 مليار ورقة، بقيمة 8.97 مليار جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 4.8 مليار ورقة بقيمة 7.8 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 140 مليون ورقة بقيمة 4.5 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 3 مليارات ورقة بقيمة 3.9 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 612 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 714.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 749.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 80.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 100 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3.9 مليون ورقة بقيمة 63.6 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.