الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة جورباتشوف.. وسيدفن مع ستالين

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة آخر زعيم سوفياتي ميخائيل جورباتشوف يوم السبت بسبب قيود الجدول الزمني.

وفي اتصال مع الصحفيين ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين قد أعرب عن احترامه صباح الخميس بزيارة المستشفى الطبي المركزي في موسكو، حيث توفي جورباتشوف يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن ابنة جورباتشوف والمتحدث باسم مؤسسته أن الجنازة ستقام يوم السبت، ويقال إنها ستقام في قاعة الأعمدة الشهيرة داخل بيت النقابات في موسكو ، وهو نفس المكان الذي كرم فيه جسد جوزيف ستالين بعد وفاته في عام 1953.

تم دفن العشرات من كبار السياسيين والشعراء وأفراد العائلة المالكة والمفكرين في المقبرة منذ إنشائها في القرن السادس عشر من بينهم بوريس يلتسين، الذي كان أول رئيس لروسيا ومنافس جورباتشوف السياسي.

أشاد فلاديمير بوتين بجورباتشوف بعد وفاته ، قائلاً إنه كان له "تأثير كبير على مسار تاريخ العالم". قال بوتين إن آخر زعيم للاتحاد السوفيتي كان شخصًا وجد "حلوله الخاصة للمشاكل الملحة".

وقال إنه يفهم بعمق أن الإصلاحات ضرورية وسعى جاهداً لتقديم حلوله الخاصة للمشاكل التي واجهها الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات. كما أرجع الفضل إلى الأنشطة الإنسانية والخيرية والتعليمية الكبيرة التي قام بها جورباتشوف.

وعبر الرئيس الروسي عن تعازيه لأسرته ، وقال في بيان: "لقد قاد بلادنا خلال فترة تغيرات معقدة ودراماتيكية وسياسة خارجية واسعة النطاق وتحديات اقتصادية واجتماعية".