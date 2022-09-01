الشهود فى مجزرة حدائق القبة: المجنى عليه الثالث هو الذى بدأ بإطلاق النار

كتب عبد الله محمود

أدلى شهود العيان بأقوالهم أمام النيابة العامة، وذلك حول واقعة مقتل 3 أشخاص في دائرة قسم شرطة حدائق القبة خلال مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بينهم بسبب خلفات شخصية، أسفرت عن مقتل شقيقن على يد عاطل "مسجل خطر" ومصرعه هو أيضا على يد شقيقهم الثالث ثارا منه لقتله شقيقيه.

وكشف الشهود خلال أقواهم، أن المجنى عليهما الأول والثانى شقيقان، الأول يعمل فى شركه حسابات ومراجعه، بينما يعمل المجنى عليه الثانى شقيق الأول مقاول اعمال تأسيس سباكه وصرف طرف أول، بينما المجنى عليه الثالث عاطل "مسجل خطر"، موضحين أن القاتل الثالث كونه من أرباب السوابق قام صباح يوم الواقعة وهو تحت تأثير المخدرات تشاجر من المجنى عليه الأول بسبب مشادة كلامية، قام خلالها بالاعتداء عليه وأحدث به إصابة بالغة أسفل عينه كاد أن يفقدها.

وأضاف الشهود، أن المجنى عليه الثالث قام بالإتصال بشقيق المجنى عليه الأول والثانى وطلب منهم التقابل لابداء الاعتذار لشقيقهم الأكبر لما بدر منه تجاه وقت المشاجرة، مضيفين أن الأشقاء الأثنين توجها بالفعل بصحبة أصدقائهم إلى منزل المجنى عليه الثالث "مسجل خطر"، وما أن تقابلا نشبت بينهم مشادة كلامية آخرى، أخرج المجنى عليه الثالث سلاح نارى من طياة ملابسه "فرد روسى" وأطلق النار على المجنى عليه الأول فأرداه قتيلا، بينما حاول المجنى عليه الثانى الدفاع عن شقيقه فعاجله المجنى عليه الثالث بطعنة نافذة في الصدر سقط على أثرها غارقا في دمائه وفارق الحياة فى الحال.

وأستكمل الشهود، أن شقيق المجنى عليهما الأول والثانى أصيب بحالة هيستيرية بمجرد أن رأى شقيقيه ملقان على الأرض غارقين في دمائهما ومفارقين الحياة، فأستل سلاح أبيض وهجم على المجنى عليه الثالث وذبحه في وسط الشارع أمام المارة ثارا لشقيقه، مضيفين أنه لم يكتفى بذلك بل قام بإحضار عصا خشبية " عصا بيلياردو" وهشم بها رأس المجنى عليه الثالث حتى شج تماما عن بعضه البعض.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عدد من الضحايا أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء جلسة صلح بين طرفين نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.