اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمدرس تعدى على طالبة أثناء درس خصوصى بالإسكندرية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:04 م
السجن 3 سنوات لمدرس تعدى على طالبة أثناء درس خصوصى بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم" ف.ح.ح" وألزامة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى على المجني عليها " إ.ح.ح" أثناء درس خصوصى.
 
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9888 لسنة 2012 جنايات الإسكندرية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها بمحل سكنها بدائرة القسم.
 
 
 

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