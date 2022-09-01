اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لسائق زور إيصال مرور لعدم سحب الرخصة فى الأكمنة بالإسكندرية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:51 ص
السجن 3 سنوات لسائق زور إيصال مرور لعدم سحب الرخصة فى الأكمنة بالإسكندرية جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم " م.ع.ع" لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3499 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث وحدة مرور برج العرب، بقيام المتهم بالتزوير فى إيصال سحب مرور على غير الحقيقة.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث وحدة مرور برج العرب، أنه من خلال فحص الرخص المسحوبة من وحدة مرور محربك، تبين وجود تصريح مطبوع للسيارة الرحلات ملك المتهم " م.ع.ع"، مدون عليه اسم المتهم كمالك للسيارة، وعليه ختم شعار الجمهورية منسوب لوحدة مرور برج العرب، وبالاستعلام من السجلات، تبين عدم وجود ذلك الايصال، وغير مقيد بالوحدة، وأنه مزور عن طريق الاصطناع بالكامل من ختم المرور والتوقيعات بالنموذح المطبوع.

 

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم بتزوير إيصال السحب المزور، بقصد استعماله حال استيقافه فى الأكمنة وتقديمه بدلا من أصل الرخصة، لتجنبة دفع أى غرامات حال كونه سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

 


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