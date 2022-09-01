اليوم السابع
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الداخلية تضبط 9 أشخاص ينقبون عن الآثار بالشرقية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:48 ص
الداخلية تضبط 9 أشخاص ينقبون عن الآثار بالشرقية أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بقصد البحث عن الآثار.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعدد (8) آخرين قائمين على أعمال الحفر.. وعثر على أعمال حفر داخل مسكنه وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته إعترف بالحفر والتنقيب بالإشتراك مع آخرين بغرض البحث عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حفر وتنقيب

وزارة الداخلية

مكافحة الجريمة



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