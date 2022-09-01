اليوم السابع
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"الداخلية" تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:59 ص
"الداخلية" تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) حال إستقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام – 120طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمادة الباراسيتامول وزنت 250 كيلو جرام – كمية من الملصقات "تستخدم فى تغليف مخدر الحشيش" - مبلغ مالى).

 

ونجحت الجهود فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (3أشخاص - لإثنين منهم لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم (كيمة من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – طبنجة صوت – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وضبط (عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال إستقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال إستقلالهما "دراجة نارية" بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول– سلاح أبيض) وضبط (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية من مخدر الكوكايين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال إستقلاله "دراجة نارية" بدائرة مركز شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطقات لذات العيار).

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7 ملايين جنيه).

 


اوكار الكيف

الداخلية

مضبوطات

مخدرات



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