الداخلية تحرر 689 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (689) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الداخلية تحرر 689 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلقالخميس، 01 سبتمبر 2022 12:00 م
أرشيفية
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