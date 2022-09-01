اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:50 م
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الداخلية تحرر 689 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:00 م
الداخلية تحرر 689 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (689) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

قرار الغلق

وزارة الداخلية

محلات غير ملتزمة



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