اليوم السابع
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الجيش الروسى يحبط عملية تستهدف بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:07 م
الجيش الروسى يحبط عملية تستهدف بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجيش الروسى
كتب محمد جمال

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صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أحبطت عملية استفزازية خططت لها قوات كييف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب "روسيا اليوم".
 
ووفقا لتقرير وزارة الدفاع، "نظام كييف خطط للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية"، وبحسب الوزارة، فإن العملية التي قامت بها القوات الأوكرانية كان تهدف لاستخدام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء البعثة كـ "دروع بشرية".
 
وأكدت أن "الأعمال العدائية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية، يوم وصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقصف مدفعي لمحطة زابوروجيه لا تترك مجالا للشك بأن نظام زيلينسكي كان يعد لهذه الاستفزازات مسبقا".
 
وشددت الوزارة على أن موقف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وفريقه يستحق الاحترام، الذين ذهبوا رغم ذلك إلى المحطة رغم استفزازات كييف والقصف الأوكراني.
 
وأكدت وزارة الدفاع، أن صمت الرعاة الغربيين لنظام زيلينسكي، والذي يؤكد بالفعل مشاركتهم الضمنية في التحضير لاستفزاز اليوم في المحطة، لكن عدم وجود رد فعل عام من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أمر محير، هذا يلقي بظلال الشك على موضوعية مقاربات الأمم المتحدة في الوضع حول محطة زابوروجيه، ولكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تصعيد الوضع هناك مع الإفلات الكامل من العقاب لنظام كييف.
 
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تعمل على ضمان وتأمين زيارة خبراء وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه النووية، رغم محاولات نظام كييف عرقلة الزيارة.

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