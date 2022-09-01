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الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية وشباب الخريجين.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:41 م
الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية وشباب الخريجين.. صور معرض لمنتجات الحرف اليدوية بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، معرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية وشباب الخريجين من أبناء المحافظة بالتعاون مع جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم أصحاب الحرف وشباب الخريجين والتسويق لأفكارهم ومنتجاتهم.
 
‏‎وأوضحت نائب المحافظ، أن المعرض يقام اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت 3 سبتمبر، مشيرة إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للعارضين من أهالى المحافظة لعرض منتجاتهم على أعضاء النادى والترويج لها وتوفير فرص للترويج لمنتجات الشباب والصناعات اليدوية من أبناء الجيزة.
 
‏‎حضر الافتتاح عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، وأعضاء مجلس إدارة نادى دريم لاند.
 
 
جانب من المعرض
جانب من المعرض

المنتجات اليدوية
المنتجات اليدوية

جانب من المنتجات
جانب من المنتجات

عرض المنتجات
عرض المنتجات

الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية
الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية

معرضا لمنتجات الحرف اليدوية بالجيزه
معرضا لمنتجات الحرف اليدوية بالجيزه
 

‏‎معرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية

مشاريع الشباب

حرف يدوية

صناعات يدوية

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الجيزة



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