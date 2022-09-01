التعليم: تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية يسير بدقة وفق نماذج الإجابات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يسير بدقة وشفافية وفق نماذج الإجابات، لافتة إلى أن العمل يتم بشكل إلكترونى داخل الكنترولات دون تدخل أى عنصر بشرى، وتم الانتهاء من تصحيح كثير من المواد وكل طالب سيحصل على حقه كاملا.

وأدى طلاب الثانوية العامة دور ثان الامتحانات خلال الفترة من 20 حتى 30 أغسطس الحالى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم فى الكنترولات بشكل إلكترونى، مشيرة إلى أن النتيجة ستعلن خلال الأيام المقبل وسيتم نشرها على موقع اليوم السابع" ووزارة التربية والتعليم حيث يتاح للطالب الاستعلام على نتيجته من خلال رقم الجلوس.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التصحيح فى الكنترولات تتم وفق ضوابط منها الاستعانة بنموذج الإجابة، إَضافة إلى مطابقة نماذج الإجابات مع نماذج الأسئلة، موضحة أن درجات امتحانات الدور الثانى تتم وفق محورين الأول، حصول الطالب على نصف الدرجة وهم الطلاب الذين رسبوا فى مادتين بامتحانات الدور الأول، أما المحور الثانى الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول ودخلوا امتحانات الدور الثانى يحصلون على الدرجة الفعلية للمادة.