التعاقد مع 17 فنيا من خريجى المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بالدقهلية

تعاقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، مع عدد 17 فنيا من خريجى المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، للعام الدراسى 2021/2022 لمدة ستة أشهر طبقاً للقواعد المعمول بها بلائحة نظام العاملين بالشركة.

يأتى هذا فى إطار اهتمام الشركة القابضة بتطوير القدارات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات، خاصةً وأن المدارس تهدف إلى إعداد خريجين متميزين،فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلهم لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتضع الشركات التابعة أولوية لتعيين خريجى المدارس الفنية بالكامل، وتتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية كما تهتم الشركة القابضة بالأنشطة الرياضية والثقافية، ورحلات ومسابقات علمية لطلاب المدارس.

وجديراً بالذكر أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تواكب مساعى الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم الفنى، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، حسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.