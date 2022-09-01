البنك الدولى: مجمع مخلفات العاشر بادرة يمكن تطبيقها فى بعض الدول الأفريقية

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور محمد حسن مدير مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة" بالعاشر من رمضان، التابع للبنك الدولى، أنه تم الانتهاء من التصاميم الهندسية الخاصة بالمرافق والبنية التحتية للمشروع، مشيرا إلى المكون الثالث للمشروع، وهو عمل منظومة متكاملة للنقل الكهربائي فى القاهرة الكبرى بمراحل التخطيط وآلية التنفيذ وأنه سيتم إطلاق 100 أتوبيس كهربائي، إضافة لـ170 أتوبيسا آخر لدى الهيئة العامة للنقل.

وشدد الدكتور محمد سعيد مدير المشروع بالبنك الدولى، خلال كلمته فى افتتاح الجلسة التشاورية العامة حول مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمخطط الرئيسي والبنية التحتية المشتركة للمشروع، المعقده حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن هذا المشروع يحظى باهتمام شديد على النطاق القومى والنطاق الدولى للمتابعة بصورة يومية، لانه سيكون بادرة يمكن تطبيقها فى عدد من الدول الأفريقية وهو نموذج قابل للتعميم.

جدير بالذكر أنه يأتى انعقاد الجلسة التشاورية فى إطار تنفيذ مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الذي يتم تمويله من خلال البنك الدولي، حيث يعتزم المشروع إنشاء "مرفق متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان" بالتعاون مع محافظتي القاهرة والقليوبية، ويتكون المرفق المتكامل لإدارة المخلفات من مرافق لمعالجة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الخطرة والمخلفات الصناعية ومخلفات الرعاية الصحية ومكبات للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، حيث قامت الحكومة المصرية بتخصيص أرض لهذا المرفق المتكامل على مساحة 1227 فدان بموجب القرار الرئاسي رقم 648 لعام 2020 والذي يحدد شروط هذا التخصيص.