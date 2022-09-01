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أكرم القصاص
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الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:00 م
الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، لماذا التركيز على مصر تحديدا رغم أن الأزمة عالمية وتعانى منها اقتصادات دول كبرى؟.. الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات.. الأرقام عنوان الحقيقة تؤكد بأن الاقتصاد تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات.. ومعدل البطالة تراجع إلى 2.7%.

 

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ـ لماذا التركيز على مصر تحديدا رغم أن الأزمة عالمية وتعانى منها اقتصادات دول كبرى؟.. الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات.. الأرقام عنوان الحقيقة تؤكد بأن الاقتصاد تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات.. ومعدل البطالة تراجع إلى 2.7%

 

ـ الرئيس السيسى يبحث مع رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر ونقلها لأوروبا.. الرئيس يوجه بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة

 

ـ حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ30» كاملة العدد».. تنوع فى أشكال الموسيقى وألوان الغناء وأكثر من 100 ألف شخص حضروا فعالياته بسعر رمزى.. وتغطية متميزة وحصرية من قناة الحياة ساهمت فى الترويج لمهرجان عريق يهتم بالبسطاء بإشادة كبار النجوم هانى شاكر ومدحت صالح

 

ـ وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 7.88%.. «التعليم»: عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية خلال السنوات المقبلة بشكل يخاطب الفهم والتحليل.. ولجنة من أساتذة التربية لدراسة التقييم فى الثانوى العام

 

ـ صرف زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية بالمجمعات الاستهلاكية.. إتاحة 30 سلعة ضمن مقررات البطاقات التموينية.. ووزير التموين يوجه بزيادة ضخ المنتجات والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطني

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