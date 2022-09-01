الاتحاد الأوروبى يفتتح مركزًا فى بولندا لتسهيل نقل المرضى الأوكرانيين

كتبت: هناء أبو العز

افتتح مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبى يانيز لينارتشيتش، اليوم الخميس، مركز "ميديفاك" الجديد التابع للاتحاد فى مدينة "رزيسزو" البولندية لتعزيز عمليات الإجلاء الطبى للمرضى الأوكرانيين عبر الحدود.

وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الالكترونى قبل قليل، أن مركز الاتحاد الأوروبى الطبى الجديد، والممول من خلال آلية الحماية المدنية بالاتحاد، هو جزء من مخطط إخلاء طبى أوسع أطلقه الاتحاد الأوروبى فى مارس 2022، وسيوفر المركز مساحة آمنة للمرضى الذين يصلون من أوكرانيا قبل سفرهم جواً لتلقى العلاج فى المستشفيات الأوروبية الأخرى.

وفى المركز، سيتم منح المرضى رعاية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وفحص الأمراض والتطعيم ودعم الصحة العقلية، كما يتضمن مخطط الإجلاء الطبى تسيير رحلتين طبيتين أسبوعيًا، برعاية النرويج، لنقل المرضى من رزيسزو إلى البلدان التى تقدم العلاج.

تعليقًا على ذلك، قال المفوض لينارتشيتش "عدد الجرحى فى أوكرانيا يتزايد كل يوم والمستشفيات التى تعانى بالفعل من نقص فى الإمدادات تكافح من أجل تلبية الاحتياجات.. فى الوقت نفسه، يحرم تدمير مرافق الرعاية الصحية المرضى المصابين بأمراض مزمنة من العلاج الذى يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، ونحن لا يمكننا التخلى عن مساعدة الناس".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى كثف عمليات الإجلاء الطبى للمرضى الأوكرانيين من خلال إنشاء مركز جديد بالقرب من رزيسزو ببولندا؛ ليلعب دورا رئيسيا فى نقل المرضى بسرعة إلى المستشفيات فى جميع أنحاء أوروبا.. وتابع قائلا "أود أن أشكر جميع البلدان التى عرضت قبول المرضى من أوكرانيا والمساعدة فى إنقاذ حياتهم، بما يظهر مثال حقيقى جديد على روح التضامن داخل الاتحاد الأوروبي".

وأخيرا، أبرز البيان أنه منذ 11 مارس الماضى، تم نقل 1143 مريضًا أوكرانيًا إلى 18 دولة أوروبية، بما فى ذلك ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا والدنمارك والسويد ورومانيا ولوكسمبورج وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وهولندا والنمسا والنرويج وليتوانيا وفنلندا وبولندا وجمهورية التشيك.