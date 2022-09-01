استمرار حبس المتهم بتعذيب طفلته فى المقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهم بتعذيب طفلته 3 سنوات، 15 يوما اضافية على ذمة التحقيقات، حيث أقدم على ضربها وتعذيبها وإصابتها بإصابات بالغة، عقب انفصاله عن زوجته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا من عامل، يفيد باعتداء شقيقه على نجلته ذات الثلاث سنوات، وحبسها داخل شقة بمنطقة الأسمرات بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى المكان، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلوا إلى صحة الواقعة، وأن المتهم لديه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وطفلة المجني عليها 3 سنوات، وكان يقوم بحبسهما داخل محل سكنه بمنطقة الأسمرات عقب انفصاله عن والدتهما، وتم القبض عليه واتخاذ اللازم حياله.

وكشفت التحريات أن والدة الأطفال وأهلها هم من كشفوا الجريمة، عندما طلبت من الأب المتهم رؤية صغارها أكثر من مرة، لكنه كان يتهرب منهم، ويمنعهم من رؤية الأطفال، بحجة عدم تواجده في المنزل حتى شكت الأم في الأمر وذهبت إلى المنزل، وتفاجأت بأن نجلها يرد من خلف الباب، ويقول لها إن طفلتها بها إصابات خطيرة، وهو أيضًا مصاب بعدة كدمات نتيجة حفلات التعذيب.

على الفور قامت الأم بالاتصال بشقيق طليقها، وجاء لفتح الباب عقب هروب والدهما، وعندما شاهد إصابات الطفلة الصغيرة توجه مع الأم لقسم شرطة المقطم؛ لتقديم بلاغ في شقيقه ، وقال الطفل الصغير شقيق المجنى عليها، إن والدهما كان دائم التعدي عليهما بالضرب المبرح وإصابتهما، وأنه كان دائمًا يتناول المواد المخدرة.