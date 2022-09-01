اليوم السابع
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استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بعد وفاة امرأة هندية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:48 م
استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بعد وفاة امرأة هندية.. اعرف التفاصيل ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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استقالت مارتا تيميدو، وزيرة الصحة البرتغالية، بعد أن تلقت انتقادات واسعة النطاق لقرارها إغلاق خدمات التوليد في حالات الطوارئ مؤقتًا،  والذى تسبب في عمليات نقل محفوفة بالمخاطر للنساء الحوامل من مستشفى إلى آخر. 
 
وذكرت وكالة الأنباء الهندية ومقرها الهند أنه أدى أيضا إلى وفاة امرأة هندية حامل أثناء نقلها، الأمر الذى أدى إلى الإعلان عن استقالة الوزيرة بعد خمس ساعات من نبأ وفاة امرأة حامل في لشبونة. 
 
وقالت وزارة الصحة في البلاد في بيان إن تيميدو قررت الاستقالة لأنها أدركت أنه لم يعد لديها شروط البقاء في المنصب.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في بيان منفصل إنه قبل استقالتها وشكر تيميدو على عملها. كما ذكر البيان أن كوستا شكرها أيضًا على تنظيم حملة تطعيم ناجحة ضد فيروس كورونا (كوفيد -19). 
 
وذكرت وكالة نواكشوط للأنباء أن المرأة الهندية الحامل توفيت يوم السبت بعد أن تم نقلها يوم الثلاثاء من مستشفى دي سانتا ماريا إلى مستشفى ساو فرانسيسكو إكزافييه، وتم نقلها بسبب نقص الوظائف الشاغرة في خدمة طب حديثي الولادة. 
 
 
 

الصحة البرتغالية

خدمات التوليد

حالات الطوارئ

الهند

البرتغال



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