اليوم السابع
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إطلاق مبادرة إقليمية أفريقية للمناخ من قلب جامعة عين شمس بحضور وزيرة البيئة.. السبت

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:00 ص
إطلاق مبادرة إقليمية أفريقية للمناخ من قلب جامعة عين شمس بحضور وزيرة البيئة.. السبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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يشارك أكثر من 75 طالب بالدراسات العليا من مختلف دول أفريقيا، فى مبادرة العمل الإقليمى بشأن تغير المناخ (RACC)، خلال الفترة من السبت المقبل 3 سبتمبر ولمدة يومان، التى تستضيفها جامعة عين شمس بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضى الجافة (IDDC)، والمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة (إيكاردا)، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

تهدف المبادرة إلى مناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، يقدم عدد من الطلاب الذين يمثلون مناطق أفريقية مختلفة، عروضًا قصيرة حول تأثير تغير المناخ على مناطقهم.

ومن المتوقع أن يشارك فى المؤتمر بعض الشخصيات الدولية والمحلية البارزة فى ملف البيئة والتغيرات المناخية منهم الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، والدكتور جيفرى ساكس، المدير السابق لمعهد الأرض بجامعة كولومبيا، كبير مستشارى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، جوردون براون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (ASRT)، وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.

 


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COP27صندوق النقد الدولي

الأمم المتحدة



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