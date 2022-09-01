إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع بقتل شخص فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة عين شمس، عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة سلاح أبيض ومحاولة الشروع في قتل شخص، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة في عين شمس.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة كان قسم شرطة عين شمس، وبه عدة إصابات متفرقة بالجسد وفى حالة يرثى لها، على الفور تم الانتقال إلى المستشفى وسماع أقوال المصاب، والذى أكد تعرضه للاعتداء من قبل عاطل "مسجل خطر" بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.