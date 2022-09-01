اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:30 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا ستوسع وجودها العسكرى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:00 ص
ألمانيا ستوسع وجودها العسكرى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ المستشار الألمانى أولاف شولتس
وكالات

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قال المفتش العام للجيش الألماني إيبرهارد زورن، إن ألمانيا تخطط لتوسيع وجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن زورن قوله، إن "ألمانيا ستوسع وجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال إرسال المزيد من السفن إلى المنطقة، والمشاركة في التدريبات مع الحلفاء، ومراقبة التنامي "الضخم" للقوات المسلحة الصينية".

يذكر أن ألمانيا أرسلت 13 طائرة عسكرية، لإجراء مناورات مشتركة في أستراليا الشهر الماضي، بالإضافة إلى سفينة واحدة أرسلتها إلى الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي العام الماضي.

 


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