7 مميزات بالعداد مسبوق الدفع ستجعلك تتخلى عن التقليدى.. اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض المميزات التى يتمتع بها عداد الكهرباء مسبوق الدفع وفى مقدمتها دقة المحاسبة نتيجة عدم تدخل العنصر البشري في هذه المنظومة تماما، علاوة على أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية توفر إمكانية تقسيط ثمن العداد بدون فوائد للمواطن بواقع 50 جنيها شهرياً، وهى كالآتي:

1- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة .

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- يمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

- كيفية تحويل العداد التقليدى لكارت:

1-تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي بآخر مسبوق الدفع.

2-تقطلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.