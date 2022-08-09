52 جنيهًا سعر طبق البيض بالشركة المصرية فى بنى سويف.. صور

رصد "اليوم السابع" أسعار السلع الغذائية داخل الشركة المصرية بمدينة بنى سويف، وشهد فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية انخفاض فى أسعار السلع الغذائية، وبلغ سعر طبق البيض بسعر 52 جنيهًا.
واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بديوان عام المحافظة، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وعدد من قيادات ورؤساء الأجهزة والقطاعات بالوزارة.
ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وتشمل تفقد مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة بني سويف شرق النيل، وهايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع صلاح سالم، ثم افتتاح السجل التجاري المميز بمقبل، بجانب تفقد مجمع مطاحن مصر الوسطى بمدينة بني سويف، قبل التوجه لتفقد صوامع كوم أبوراضى بالواسطى.
سعر طبق البيض بالشركة المصرية (1)
سعر طبق البيض بالشركة المصرية (2)
سعر طبق البيض بالشركة المصرية (3)
سعر طبق البيض بالشركة المصرية (1)
سعر طبق البيض بالشركة المصرية (2)
سعر طبق البيض بالشركة المصرية (3)
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