500 مليون جنيه لدعم "تذاكر" 6 فئات بمترو الأنفاق والقطارات.. اعرف التفاصيل

كتبت- هبة حسام

بلغت قيمة الدعم الممنوح من الحكومة لأسعار تذاكر ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى وبعض الفئات نحو 500 مليون جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، بواقع 100 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و 400 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موزانتها للسنة المالية 22/23، يختص هذا الدعم المقدم من الحكومة فى هذا الغرض، بالعاملين فى القطاع الحكومى وبعض الفئات مثل "المعاقين ومصابى الثورة ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء"، وذلك وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل فى هذا الشأن.

يشار إلى أن الدعم المقدم من الحكومة لهذا الغرض سواء للسكك الحديدية أو خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، يأتى فى إطار النفقات المخصصة للدعم والمنح المقدمة للخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، بإجمالى تتجاوز قيمته 181 مليار جنيه.